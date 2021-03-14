В ЦППК назвали самые необычные вещи, забытые пассажирами электричек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Электрообогреватель и средства ухода за бородой оказались в числе наиболее необычных предметов, забытых пассажирами поездов АО «Центральная ППК» в январе и феврале 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе компании-перевозчика, чаще всего пассажиры забывают кошельки, документы, зонты и головные уборы. Однако среди утерянных предметов оказываются и весьма необычные.

Например, в одном из оставленных пакетов находились электробритва и средства для ухода за бородой, подаренные пассажиру коллегами. В электричке находили забытые пассажиром сноуборд и шлем для катания, а также новый обогреватель.

При обнаружении в вагоне поезда бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место и вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

Пассажиров просят быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее в столичном департаменте транспорта назвали самые необычные вещи, забытые пассажирами в транспорте Москвы.

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