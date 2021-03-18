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СМИ: Бизнес-джет из Ниццы аварийно сел в аэропорту Внуково
Фото: moscow-live

СМИ: Бизнес-джет из Ниццы аварийно сел в аэропорту Внуково

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Бизнес-джет Hawker 900XP, выполнявший рейс Ницца — Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Отмечается, что после посадки во время руления произошло подламывание левой основной стойки шасси. На борту самолета был только экипаж в составе трех человек. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время самолет будет отбуксирован на место стоянки.

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