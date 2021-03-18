Полиция ввела план «Перехват» после похищения ребенка в Москве
Полиция разыскивает автомобиль с предполагаемыми похитителями ребенка. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 18 марта.
Полиция разыскивает автомобиль Lada Granta. Предположительно, именно в этой машине похитители удерживают ребенка.
Для розыска автомобиля введен план «Перехват».
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