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Полиция ввела план «Перехват» после похищения ребенка в Москве
Фото: sevbutovo.mos.ru

Полиция ввела план «Перехват» после похищения ребенка в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Полиция разыскивает автомобиль с предполагаемыми похитителями ребенка. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 18 марта.

Полиция разыскивает автомобиль Lada Granta. Предположительно, именно в этой машине похитители удерживают ребенка.

Для розыска автомобиля введен план «Перехват».

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