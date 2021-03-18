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Парк высокотехнологичной медицинской аппаратуры обновят в Москве
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Парк высокотехнологичной медицинской аппаратуры обновят в Москве

Августин Северин

Кирилл Николаев

Город

Новый этап масштабного переоснащения медицинских учреждений стартовал в столице. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

По ее словам, замену высокотехнологичной медтехники планируется провести до 2023 года. Всего в рамках модернизации столичные поликлиники и больницы получат 6000 новейших аппаратов лучевой диагностики, УЗИ оборудование и эндоскопическую технику. Это решение было принято правительством Москвы еще в 2019 году.

— Модернизация медицинского оборудования — это залог эффективной помощи пациентам и хороших терапевтических результатов, — отметила Самышина.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции благодаря современным томографам удалось спасти тысячи пациентов, выявив ковидную пневмонию на ранних стадиях. Современная аппаратура для медицинских учреждений закупается по контрактам жизненного цикла на 7-10 лет. Все заботы по подключению, сервисному обслуживанию и ремонту оборудования будут возложены на плечи поставщиков. Это гарантия того, что дорогостоящая техника не будет простаивать из-за отсутствия расходных материалов или поломки.

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больницаоборудованиеМосква
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