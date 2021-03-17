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Поликлиника в поселке Мосрентген будет облицована панелями светлого оттенка
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Поликлиника в поселке Мосрентген будет облицована панелями светлого оттенка

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина Карта всех событий

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил проект поликлиники для взрослых и детей. Фасад нового объекта здравоохранения будет выполнен в оригинальном дизайне, разработанном специально для столичных поликлиник. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Поликлиника будет расположена на улице Героя России Соломатина, предполагается, что она сможет принимать порядка 320 человек в течение одной смены. Также известны особенности здания новой поликлиники: оно будет поделено на две функциональные части (взрослое и детское отделение), а его фасад будет облицован панелями светлого оттенка.

— Это здание — хороший пример реализации нового дизайн-кода московских поликлиник. Фасады облицуют панелями светлых оттенков — гладкими и ребристыми, которые будут создавать приятную тактильность и узор. Само здание будет расположено на участке так, чтобы создавать разный эффект в зависимости от точки обзора, — приводит слова Кузнецова пресс-служба ведомства.

Также сообщается о планах благоустройства территории вокруг поликлиники. В проекте — строительство зон отдыха и детских площадок с игровыми комплексами.

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поликлиникаМоскваздравоохранение
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