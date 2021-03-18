Мужчину задержали в центре Москвы при попытке сбыта государственных наград

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Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

В центре столицы задержали подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мужчину задержали на улице Арбат. Он пытался сбыть медали «За оборону Киева», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», «За освоение целинных земель», «200 лет МВД России». Мужчина приобрел их в интернете.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт государственных наград. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские ищут законных владельцев изъятых медалей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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