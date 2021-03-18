Автомобиль с телами трех человек обнаружили в Туле
Автомобиль с телами трех человек обнаружили в четверг, 18 марта, на улице в Туле. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.
По предварительной информации, в машине найдены тела двух взрослых и ребенка. На месте инцидента находятся следователи и полицейские. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
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