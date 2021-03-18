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Организована проверка по факту жесткой посадки самолета в аэропорту Внуково
Фото: moscow-live

Организована проверка по факту жесткой посадки самолета в аэропорту Внуково

Ксения Монахова

Происшествия

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента в аэропорту Внуково. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

— Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки воздушного судна иностранной авиакомпании в столичном аэропорту Внуково организована доследственная проверка,— говорится в сообщении.

Следователи выясняют причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 18 марта в 16:23 в столичном аэропорту Внуково была произведена аварийная посадка воздушного судна Хоккер 125, прибывшего рейсом LLT 951Р из Ниццы. На борту самолета находился только экипаж. В результате инцидента никто не пострадал.

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