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Аэропорт Внуково прокомментировал инцидент с самолетом Ницца — Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аэропорт Внуково прокомментировал инцидент с самолетом Ницца — Москва

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В 16:23 в столичном аэропорту Внуково была произведена штатная посадка воздушного судна Хоккер 125, прибывшего рейсом LLT 951Р из Ниццы. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Отмечается, что после освобождения взлетно-посадочной полосы, во время руления самолета по рулежной дорожке, разрушилась одна из стоек шасси. Лайнер потерял возможность самостоятельного движения. Левая плоскость крыла опустилась на искусственное покрытие перрона.

На борту самолета находился только экипаж. В результате инцидента никто не пострадал. Специальная комиссия разберется в причинах случившегося.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет из Ниццы совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

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