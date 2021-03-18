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Кучерена заявил, что Сноуден неплохо себя чувствует в России и понимает по-русски
Эдвард Сноуден / Фото: Cкриншот YouTube / ABC News

Кучерена заявил, что Сноуден неплохо себя чувствует в России и понимает по-русски

Иван Юминов

Общество

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден неплохо себя чувствует в России и хорошо понимает русский язык. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена в четверг, 18 марта.

— Понятно, что он скучает по родине, его можно понять: там живут его родители и родственники, поэтому его желание можно понять и настроение тоже. Но на сегодняшний день он неплохо себя чувствует и в России с 2013 года. Он уже и язык хорошо понимает и даже разговаривает, — рассказал он.

Кучерена также добавил, что власти США должны перестать преследовать Сноудена, так как тот не совершил никакого преступления. По этой же причине адвокат не допускает возможность просить о помиловании для своего клиента, заявил он «России 24».

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адвокатСШАЭдвард Сноуден
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