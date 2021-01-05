Корриган выдвинула на Нобелевскую премию Ассанжа, Мэннинг и Сноудена

/ Фото: Facebook Нобелевской премии

На Нобелевскую премию должны быть выдвинуты Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден. Такое мнение выразила лауреат этой награды Мейрид Корриган в письме в Нобелевский комитет.

По ее словам, по отдельности эти люди показали примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей.

— И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа, — написала Корриган.

Она напомнила, что Ассанж находится в тюрьме в Великобритании и все еще рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции. Как отметила Корриган, он может подвергнуться в США жестокому, обращению, также его могут приговорить к смерти, передает РИА Новости.

Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), передала Ассанжу сведения и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована экс-президентом Бараком Обамой. Она также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа.

Эдвард Сноуден, который раскрыл масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину из-за страха пожизненного заключения.

Мэйрид Корриган получила Нобелевскую премию в 1976 году за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Вместе с Бетти Уильямс она основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.

Читайте также: Президент Мексики предложит Джулиану Ассанжу политическое убежище