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Корриган выдвинула на Нобелевскую премию Ассанжа, Мэннинг и Сноудена
/ Фото: Facebook Нобелевской премии

Корриган выдвинула на Нобелевскую премию Ассанжа, Мэннинг и Сноудена

Юлия Ямпольская

Общество

На Нобелевскую премию должны быть выдвинуты Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден. Такое мнение выразила лауреат этой награды Мейрид Корриган в письме в Нобелевский комитет.

По ее словам, по отдельности эти люди показали примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей.

— И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа, — написала Корриган.

Она напомнила, что Ассанж находится в тюрьме в Великобритании и все еще рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции. Как отметила Корриган, он может подвергнуться в США жестокому, обращению, также его могут приговорить к смерти, передает РИА Новости.

Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), передала Ассанжу сведения и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована экс-президентом Бараком Обамой. Она также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа.

Эдвард Сноуден, который раскрыл масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину из-за страха пожизненного заключения.

Мэйрид Корриган получила Нобелевскую премию в 1976 году за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Вместе с Бетти Уильямс она основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.

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Нобелевская премияДжулиан АссанжСША
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