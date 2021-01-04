Президент Мексики предложит Джулиану Ассанжу политическое убежище

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Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РИА Новости.

Ранее Лондонский суд отказал американским властям в экстрадиции Ассанжа. В суде заверили, что запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье журналиста. Мануэль Лопес Обрадор приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия.

В свою очередь представитель американского министерства юстиции Марк Раймонди заявил, что Вашингтон продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа.

Напомним, Джулиан Ассанж получил известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала британская полиция, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

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