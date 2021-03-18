Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК возбудил дело против матери, избивавшей маленькую дочь под Иваново
Фото: pixabay / fsHH

СК возбудил дело против матери, избивавшей маленькую дочь под Иваново

Иван Юминов

Происшествия

Уголовное дело было возбуждено в отношении женщины из Ивановской области, которая на видео таскает за волосы, оскорбляет и избивает свою маленькую дочь. Об этом сообщает следственное управление СК по региону в четверг, 18 марта.

На видео женщина таскает за волосы свою маленькую дочь и бьет ее головой об пол. Свои действия она объясняет тем, что ее муж, отец девочки, ушел к другой женщине.

Дело завели по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением». Ребенок в настоящий момент находится с отцом и младшей сестрой, отмечается на сайте регионального СК.

Читайте также: Автомобиль с телами трех человек обнаружили в Туле

уголовное делоизбиение ребенкаИвановская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте