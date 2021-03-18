СК возбудил дело против матери, избивавшей маленькую дочь под Иваново

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Уголовное дело было возбуждено в отношении женщины из Ивановской области, которая на видео таскает за волосы, оскорбляет и избивает свою маленькую дочь. Об этом сообщает следственное управление СК по региону в четверг, 18 марта.

На видео женщина таскает за волосы свою маленькую дочь и бьет ее головой об пол. Свои действия она объясняет тем, что ее муж, отец девочки, ушел к другой женщине.

Дело завели по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением». Ребенок в настоящий момент находится с отцом и младшей сестрой, отмечается на сайте регионального СК.

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