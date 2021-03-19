Финансист рассказала, как быстро заработать миллион рублей

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Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать первый миллион можно и другим способом. Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что такую большую сумму можно быстро накопить.

По словам эксперта, чтобы копить, недостаточно складывать средства под подушкой, можно открыть вклад в банке или купить ценные бумаги.

— Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше, — отметила специалист.

Харченко сообщила, что на депозите можно заработать 4-5 процентов, на облигациях 6-7 процентов, а покупка акций может принести 15-20 процентов прибыли. Также можно присмотреться к IPO и криптовалюте, хотя это более рискованные вложения.

Кроме того, финансист назвала еще один способ увеличить доходность — это использовать налоговые льготы от государства. Деньги, которые размещены на индивидуальном инвестиционном счете, принесут доход в 13 процентов, сообщает агентство «Прайм».

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