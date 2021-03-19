Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион рублей
Фото: moscow-live

Финансист рассказала, как быстро заработать миллион рублей

Юлия Курганова

Финансы

Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать первый миллион можно и другим способом. Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что такую большую сумму можно быстро накопить.

По словам эксперта, чтобы копить, недостаточно складывать средства под подушкой, можно открыть вклад в банке или купить ценные бумаги.

— Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше, — отметила специалист.

Харченко сообщила, что на депозите можно заработать 4-5 процентов, на облигациях 6-7 процентов, а покупка акций может принести 15-20 процентов прибыли. Также можно присмотреться к IPO и криптовалюте, хотя это более рискованные вложения.

Кроме того, финансист назвала еще один способ увеличить доходность — это использовать налоговые льготы от государства. Деньги, которые размещены на индивидуальном инвестиционном счете, принесут доход в 13 процентов, сообщает агентство «Прайм».

Читайте также: Финансист рассказала, какой кредит выгодно брать

финансистнакоплениесоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте