Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Технопарки со специализацией на IT и пищевую промышленность появятся в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Технопарки со специализацией на IT и пищевую промышленность появятся в Москве

Кирилл Николаев

Город

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, технопарки востребованы у бизнес-сообщества. Доля свободных площадей на действующих объектах составляет менее полутора процентов. Резиденты технопарков получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы.

— В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города, — отметила Наталья Сергунина.

Проекты по созданию новых технопарков представили на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций». Среди них IT-технопарк в центре Москвы. Его площадь составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. На данный момент в столице функционируют четыре подобных объекта: технопарки «Водный стадион», «Отрадное», «Горизонт» и «Физтехпарк». Еще одна площадка в Зеленограде будет предназначена для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

Читайте также: Наталья Сергунина: Шестидневный курс для начинающих волонтеров пройдет в Москве

пищевая промышленностьтехнопарки МосквыНаталья Сергунина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте