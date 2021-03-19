Технопарки со специализацией на IT и пищевую промышленность появятся в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, технопарки востребованы у бизнес-сообщества. Доля свободных площадей на действующих объектах составляет менее полутора процентов. Резиденты технопарков получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы.

— В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города, — отметила Наталья Сергунина.

Проекты по созданию новых технопарков представили на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций». Среди них IT-технопарк в центре Москвы. Его площадь составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. На данный момент в столице функционируют четыре подобных объекта: технопарки «Водный стадион», «Отрадное», «Горизонт» и «Физтехпарк». Еще одна площадка в Зеленограде будет предназначена для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

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