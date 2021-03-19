Весной в 17 столичных парках проведут фотовыставки под открытым небом

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В течение весны в 17 столичных парках будут проводить фотовыставки под открытым небом. Работы будут посвящены природе России, культуре и архитектуре страны.

В выставках примут участие парки, подведомственные департаменту культуры столицы.

С 22 марта по 20 апреля в Парке Горького пройдет фотовыставка «Крылатые соседи», посвященная птицам, которые обитают на территории России. В усадьбе Воронцово до 8 апреля можно будет посмотреть на экспозицию «Природа в объятиях тумана», а в парке у Джамгаровского пруда до 30 апреля — экспозицию «Исполинские горы, заповедные скалы».

Выставки «Весенний вояж» и «Культура в лицах. Народы России» организует парк «Северное Тушино». Посмотреть на фотографии океана и водопадов можно будет до 4 апреля. Фотовыставку о природе также представят в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке.

В ландшафтном парке «Митино» покажут выставку «Эти забавные животные» и «Археологические исследования в Москве». В сквере в Олонецком проезде и в парке «Кузьминки» проведут выставку «Не только мама».

В Бабушкинском парке можно будет увидеть экспозицию «Монеты славы», а в парке «Садовники» — экспозицию «Дом для банка». В парке «Сокольники», в этнографической деревне «Бибирево» и в Гончаровском парке пройдет выставка «Сказки в стиле великих художников». Фотовыставки также пройдут в парке «Ходынское поле», парке «Ангарские пруды» и в зоне отдыха «Борисовские пруды», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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