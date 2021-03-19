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Шумозащитные экраны установят на шести участках столичных магистралей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгения Самарина

Шумозащитные экраны установят на шести участках столичных магистралей

Елизавета Борисова

Город

В Москве на шести участках столичных магистралей с интенсивным движением установят шумозащитные экраны. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Экраны позволят снизить звуковую нагрузку около Русаковской эстакады, участка МКАД и Носовихинского шоссе в районе Новокосино, МКАД в районе улиц Псковской и Доронина, Рижской эстакады со стороны Знаменского храма в Переяславской слободе, вдоль железнодорожных путей у станции Кусково, а также вдоль железнодорожных путей на Новоандреевском мосту.

Работы по установке шумовых ограждений планируют завершить к концу 2021 года. Полное избежание шума невозможно, однако это позволит значительно его снизить.

— В среднем длина ограждений составит около 1100 метров. Меньше других по протяженности будут конструкции на Рижской эстакаде (147 метров) и на Новоандреевском мосту (около 222 метров). На двух участках будут продлены уже существующие шумозащитные экраны. В районе улиц Псковской и Доронина протяженность ограждения увеличится на 516 метров, а в районе станции Кусково — почти на 200 метров, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе работ панели установленных ранее экранов также заменят.

Благодаря таким мерам жителям районов смогут обеспечить комфорт и защитить от непрерывного шума магистралей, а также дорожной грязи и пыли.

Напомним, шумозащитные ограждения представляют из себя сборные конструкции, в основании которых находится свайно-ростверковый фундамент. Он способен выдержать любые нагрузки. На фундамент устанавливают стойки из оцинкованных двутавровых балок в форме буквы Н, а к ним крепят звукоизолирующие панели. Экран могут смонтировать и на другом, уже существующем основании, но только если оно способно обеспечить безопасную эксплуатацию, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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