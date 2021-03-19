Эколог назвал грязный весенний снег опасным для здоровья россиян

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Грязный весенний снег может спровоцировать развитие аллергии у жителей городов. Почему так происходит и как защитить свое здоровье, рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев.

Он напомнил, что зимой сотрудники коммунальных служб посыпают улицы городов большим количеством реагентов, чтобы справиться с сугробами и наледью. С одной стороны, данные меры способствуют предотвращению ДТП на дорогах и травм пешеходов в жилых зонах. С другой стороны, состав химикатов не совсем безопасен, предупредил специалист.

— Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты — это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее, — пояснил Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что когда начинают таять грязные сугробы, то обнажается не только асфальт, но и скопившийся за зиму слой реагентов. На подошвах обуви химикаты попадают в жилые помещения, провоцируя аллергические реакции у людей.

Эколог посоветовал не ходить в грязной обуви по квартире, а придя домой, сразу протирать подошвы уличных ботинок влажной тряпкой. Это поможет избежать последствий для здоровья.

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