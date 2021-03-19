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Проект по трудоустройству «ВРаботе» выпустили на новой платформе
Фото: Mos.ru

Проект по трудоустройству «ВРаботе» выпустили на новой платформе

Анастасия Волоснова

Город

Проект по трудоустройству молодежи «ВРаботе» вышел на новой платформе. Об этом рассказал руководитель проекта Амир Сараков.

После обновления участники проекта смогут искать работу в крупных зарубежных компаниях, а также пользоваться онлайн-ботом. В сервисе собраны вакансии 170 организаций. Кроме того, на платформе есть мастер-классы и образовательные материалы.

— Проект «ВРаботе» стал первым из агрегаторов вакансий для молодых специалистов в России, который предоставил возможность трудоустроиться в крупнейшие компании с мировым именем. Также сейчас мы запустили новый суббренд от проекта — платформу для профориентации школьников и студентов колледжей «Вокруг профессий», — отметил Амир Сараков.

На платформе планируют запустить путеводители по вузам Москвы. Они помогут абитуриентам определиться с выбором во время поступления.

Молодые москвичи могут ознакомиться с материалами онлайн-форума «Практикуй», проектов «Марафон карьеры» и «Экспертная мастерская». Сервис также предоставляет доступ к интервью с представителями столичных департаментов.

Онлайн-бот проекта в соцсети «ВКонтакте» позволяет ознакомиться со всеми вакансиями, которые собраны платформой. Для этого нужно написать боту личные данные, предпочтения в работе и загрузить резюме. Кроме того, на платформе есть ссылка на Telegram-канале проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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