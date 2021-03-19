Проект по трудоустройству «ВРаботе» выпустили на новой платформе

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Проект по трудоустройству молодежи «ВРаботе» вышел на новой платформе. Об этом рассказал руководитель проекта Амир Сараков.

После обновления участники проекта смогут искать работу в крупных зарубежных компаниях, а также пользоваться онлайн-ботом. В сервисе собраны вакансии 170 организаций. Кроме того, на платформе есть мастер-классы и образовательные материалы.

— Проект «ВРаботе» стал первым из агрегаторов вакансий для молодых специалистов в России, который предоставил возможность трудоустроиться в крупнейшие компании с мировым именем. Также сейчас мы запустили новый суббренд от проекта — платформу для профориентации школьников и студентов колледжей «Вокруг профессий», — отметил Амир Сараков.

На платформе планируют запустить путеводители по вузам Москвы. Они помогут абитуриентам определиться с выбором во время поступления.

Молодые москвичи могут ознакомиться с материалами онлайн-форума «Практикуй», проектов «Марафон карьеры» и «Экспертная мастерская». Сервис также предоставляет доступ к интервью с представителями столичных департаментов.

Онлайн-бот проекта в соцсети «ВКонтакте» позволяет ознакомиться со всеми вакансиями, которые собраны платформой. Для этого нужно написать боту личные данные, предпочтения в работе и загрузить резюме. Кроме того, на платформе есть ссылка на Telegram-канале проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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