Столичный сервис Russpass представил маршруты для путешествий по Северному Кавказу

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Туристический онлайн-сервис Russpass предложил своим пользователям несколько идей для путешествий по Северному Кавказу. Предлагаемые районы — Адыгея, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия и Чеченская Республика. На сайте предложено свыше пятидесяти маршрутов.

Для путешественников подобрали специальные программы туров, однако желающие также могут составить индивидуальный план поездки. Данный портал позволяет не только составить маршрут, но и приобрести билеты и забронировать отели.

Поездка в Адыгею подойдет любителям гор. В сервисе представлено более 20 вариантов для путешествия по этому региону — гора Фишт, Пшехский водопад, долина аммонитов и другие достопримечательности.

В Кабардино-Балкарии можно посетить Эльбрус, Голубые озера, Церик-Кель или замок Шато-Эркен. В регионе можно прогуляться по садам, а во время экскурсии попробовать творения местных виноделов.

Дагестан встретит богатыми и живописными местами — Сулакский район, бархан Сарыкум, крепость Нарын-Кала. На территории располагаются ханский дворец, самая старая в России мечеть и другие достопримечательности.

На Russpass есть готовые туры по другим регионам Северного Кавказа. Например, «Гармония Кавказа» по Чечне и «Тайны Древнего Иристона» по Северной Осетии.

Напомним, данная платформа создана по инициативе правительства Москвы в прошлом году и предлагает быстрое и удобное планирование путешествий. В настоящее время у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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