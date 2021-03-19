Москвичам рассказали о работе интерактивной карты в «Доме на Брестской»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Интерактивная карта «Дома на Брестской» может помочь в организации экскурсий и в проведении строительных конференций.

Первый макет Москвы строили с 1976 года по 1986 год в «Доме на Брестской». В настоящее время миниатюрную копию столицы реставрируют, а посмотреть на Москву можно на интерактивной карте, которую открыли в 2014 году.

— Здесь можно рассмотреть дома, улицы, железнодорожные станции и станции метрополитена, садово-парковые ансамбли столицы, реки Москвы. На карту наложено 20 тонн стекла, а под ней находятся лампы для подсветки. По сути, это огромный лайтбокс площадью 178 квадратных метров, который без преувеличения можно назвать самым большим в мире из размещенных на полу, — пояснила главный специалист отдела организации конгрессно-выставочных мероприятий градостроительной сферы ГБУ «Мосстройинформ» Людмила Рудакова.

Карта помогает проводить выставки, экскурсии и лекции. Современные технологии позволяют проецировать на карту анимации станций московского метро, архитектурных памятников, столичных парков. За программой наблюдают со второго этажа, чтобы лучше видеть миниатюрную Москву.

На карте можно посмотреть такие сюжеты, как «История градостроительства Москвы от древности до наших дней», «Программа реновации жилищного фонда» и «Транспортная Москва». А пройти по улицам столицы в виде квеста можно во время лекции «Архитектурные стили».

В «Доме на Брестской» также проводятся архитектурные мероприятия. Застройщики и строители обсуждают свои проекты на площадке с использованием интерактивной карты. В 2021 году «Мосстройинформ» планирует активно применять новые технологии в своих проектах.

— Мы хотим использовать наши данные не только для города, но и для жителей. Скоро у нас появится новый продукт, связанный с программой реновации. Мы отрисуем 3D-модели домов, чтобы люди могли, проходя мимо строительной площадки, навести телефон на QR-код и увидеть не только модель дома, но и его основные технико-экономические показатели, — уточнила директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова.

В 2021 году в «Доме на Брестской» уже прошла лекция о внедрении цифровых технологий в строительстве. В течение года планируется также запустить цикл интервью «Будущее в цифре?» и провести несколько форумов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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