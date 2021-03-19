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Культурный центр построят в поселении Кленовском в Новой Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Культурный центр построят в поселении Кленовском в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Культурный центр построят в поселении Кленовском в Новой Москве. Площадь здания составит три тысячи квадратных метров. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Проект здания уже одобрила Москомархитектура. Уточняется, что над главным входом культурного центра построят скошенный навес, который станет его отличительной чертой.

— Современный внешний вид зданию придает сочетание этого скошенного козырька с витражным остеклением и углубленной относительно фасада входной группой, — уточнил Сергей Кузнецов.

Первый этаж центра будет занимать зрительный зал, а также библиотека и студия раннего развития. Второй этаж отдадут под зал для хореографии, бальный зал и театральную гостиную. Кроме того, на втором этаже будут расположены студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мастерские для столярного и швейного дела, класс вокала и административные помещения.

Территорию рядом с центром благоустроят. Специалисты проложат тротуары, проезды и займутся озеленением пространства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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