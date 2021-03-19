Китайский диетолог назвала продукты, которые помогают выспаться

киви

Диетолог Салли Ши-Поон рассказала о рационе питания, который позволит быстро и легко заснуть.

Она отметила, что для утоления вечернего голода полезнее всего употреблять фрукты, йогурт пониженной жирности, а также молоко. По словам специалиста, для качественного сна важен триптофан, который содержится в молоке, сыре, птице, рыбе, яйцах, бобах и арахисе.

Ши-Поон отметила, что улучшить циркадные ритмы и качество сна позволит еда с мелатонином. Он содержится в яйцах, рыбе и орехах. Благотворное влияние на сон оказывают также продукты с селеном, который есть в мясе, молочных продуктах, морепродуктах, а также орехах и злаках.

Хорошей традицией может стать употребление перед сном пару киви. Салли Ши-Поон рассказала, что этот фруктпомогает быстрому засыпанию, а также более продолжительному сну без частых пробуждений по ночам, сообщает ФАН.

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