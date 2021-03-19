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Футбольное поле на 500 человек реконструируют в столичном районе Ясенево
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Футбольное поле на 500 человек реконструируют в столичном районе Ясенево

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

В столичном ЮЗАО в районе Ясенево реконструируют футбольное поле на 500 человек. На данном месте планируется проводить регулярные тренировки и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровня.

По данным Мосгосэкспертизы, на объекте частично поменяют наружные окна и двери, фасадные панели, поставят стены и перегородки, выполнят внутреннюю отделку и облицовку цоколя. Для удобства спортсменов сделают раздевалки и тренерские, медицинский пункт, учебный класс и буфет с обеденным залом. Также планируется создание технических и административных помещений.

По словам главы ведомства Анны Яковлевой, покрытие поменяют на искусственный газон, с северной стороны установят ограждение с шумозащитным экраном, а также сформируют систему наружного освещения, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное благоустройство территории.

Также пройдет установка системы звукоусиления, видеоинформационной системы и светодиодного экрана. Кроме того, сделают крытую парковку для спецтехники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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