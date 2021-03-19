Дом на 137 квартир ввели в эксплуатацию в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, 9 Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах завершили строительство дома на 137 квартир. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.

Площадь новостройки в ТиНАО составила более 13 тысяч квадратных метров. Дом расположился по адресу поселение Внуковское, деревня Рассказовка, бульвар Андрея Тарковского, дом 9, корпус 1. Ранее Мосгосстройнадзор присвоил дому заключение о соответствии жилого объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

По словам председателя Москомстройинвеста, дом расположен недалеко от набережной лесного озера. Первый этап благоустройства придомовой территории завершен — созданы детские и спортивные площадки, зоны воркаута и рекреация, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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