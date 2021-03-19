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Двадцать пять километров дорог планируют ввести до конца 2021 года в ТиНАО
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Двадцать пять километров дорог планируют ввести до конца 2021 года в ТиНАО

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 20Карта всех событий

В 2021 году в Новой Москве планируют ввести в эксплуатацию восемь новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Там собираются построить и реконструировать более 25 километров дорог. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в пятницу, 19 марта.

Самым масштабным в 2021 году проектом станет трасса М3 Украина — Середнево — Марьино — Десна протяженностью 12 километров. Она соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково — Новые Ватутинки.

— Проживающим в Троицке, в Ватутинках и в западной части Филимонковского поселения станет гораздо проще добираться до станции «Филатов Луг» Сокольнической линии метрополитена, — сказал Владимир Жидкин.

К осени этого года движение транспорта также планируют открыть по трассе город Московский — станция метро «Филатов Луг» протяженностью 2,5 километра.

Также на этот год запланированы ввод в эксплуатацию оставшихся участков нового Внуковского шоссе, обновление улично-дорожной сети Коммунарки, реконструкция улицы районного значения в поселке Воскресенское.

В целом мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО позволят разгрузить существующие магистрали, сократить время пребывания в пути, повысить транспортную доступность ряда населенных пунктов и станций метро, сообщает пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

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дорогаТиНАОВладимир Жидкин
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