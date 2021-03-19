Двадцать пять километров дорог планируют ввести до конца 2021 года в ТиНАО
В 2021 году в Новой Москве планируют ввести в эксплуатацию восемь новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Там собираются построить и реконструировать более 25 километров дорог. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в пятницу, 19 марта.
Самым масштабным в 2021 году проектом станет трасса М3 Украина — Середнево — Марьино — Десна протяженностью 12 километров. Она соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково — Новые Ватутинки.
— Проживающим в Троицке, в Ватутинках и в западной части Филимонковского поселения станет гораздо проще добираться до станции «Филатов Луг» Сокольнической линии метрополитена, — сказал Владимир Жидкин.
К осени этого года движение транспорта также планируют открыть по трассе город Московский — станция метро «Филатов Луг» протяженностью 2,5 километра.
Также на этот год запланированы ввод в эксплуатацию оставшихся участков нового Внуковского шоссе, обновление улично-дорожной сети Коммунарки, реконструкция улицы районного значения в поселке Воскресенское.
В целом мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО позволят разгрузить существующие магистрали, сократить время пребывания в пути, повысить транспортную доступность ряда населенных пунктов и станций метро, сообщает пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.
Читайте также: Дом на 137 квартир ввели в эксплуатацию в Новой Москве