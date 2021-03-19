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Сомнологи рассказали, как наладить здоровый сон
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Сомнологи рассказали, как наладить здоровый сон

Елена Фролова

Здоровье

День сна отмечается во всем мире 19 марта. Часто люди пренебрегают здоровым сном. Бывает, что они даже не задумываются о том, что недосып может ускорять процессы старения или негативно сказываться на работе мозга. В некоторых случаях он приводит к нарушениям психики. Сомнологи рассказали «Москве 24» все самое главное, что нужно знать о правильном сне.

К примеру, невролог-сомнолог Елена Царева пояснила, что бессонница имеет множество причин. К ней могут привести различные проблемы со здоровьем, а также стресс.

— Возьмем для примера движения ног — подергивания и сгибания, остановки дыхания во сне, которые заставляют организм проснуться, чтобы восстановить дыхание. Также каждое второе пробуждение ночью связано с тем, что необходимо сходить в туалет, — пояснила врач.

По ее словам, со всем этим нужно бороться. Справиться со стрессовым состоянием поможет спорт. Наиболее полезными станут аэробные нагрузки, такие как ходьба, плавание, катание на велосипеде, гребля и другие. Помогут и занятия медитацией, считает сомнолог.

В случае, когда ночные пробуждения связаны с походом в туалет, важно исключить из рациона кофеиносодержащие напитки, а также ограничить прием жидкости во второй половине дня. Подергивания ног могут свидетельствовать о проблемах с уровнем железа в организме или о сбоях в работе щитовидной железы. Чтобы решить эти проблемы, нужно обратиться за помощью к врачу.

Сомнологи рассказали, как наладить здоровый сонФото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Тем временем руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин поделился советами, как можно быстро заснуть.

— Есть такой термин, как «давление сна». Так называется состояние сонливости, заставляющее нас вечером ложиться спать. У большинства современных людей за счет активной жизни, гаджетов давление сна уменьшается. Оттягивается процесс засыпания, люди хуже просыпаются, качество сна ухудшается, — отметил эксперт.

Чтобы быстро заснуть, по его словам, нужно рано вставать. Причем делать это нужно и в выходные дни.

Тем временем кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Ирина Завалко посоветовала дать себе время успокоиться и замедлиться после рабочего дня.

— Не нужно нагружать себя потоком информации за один–два часа до сна, надо приглушить свет. Можно использовать различные методики для расслабления, например дыхательные упражнения, — пояснила невролог-сомнолог.

Особенное влияние на сон оказывает и питание. По словам специалистов, после 19 часов лучше есть не более 25 процентов от суточного рациона, а за два–три часа до сна вообще отказаться от еды.

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