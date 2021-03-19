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«Спасибо, муж мой»: Арзамасова похвасталась сюрпризами от Авербуха на день рождения
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Спасибо, муж мой»: Арзамасова похвасталась сюрпризами от Авербуха на день рождения

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова отправилась вместе с супругом Ильей Авербухом в Дубай, где фигурист организовал незабываемый праздник в честь дня рождения возлюбленной, которой 17 марта исполнилось 26 лет.

Как прошел полный впечатлений день, актриса показала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Утро Арзамасовой началось с праздничного десерта, украшенного надписью с поздравлением.

«Спасибо, муж мой»: Арзамасова похвасталась сюрпризами от Авербуха на день рожденияФото: Скриншот видео с Instagram

Затем супруги совершили путешествие по пустыне на верблюдах. После этого они поднялись в небо на огромном воздушном шаре и смогли полюбоваться бескрайними песчаными дюнами.

Вечером актрису ждало грандиозное цирковое шоу и романтический ужин на двоих.

«Спасибо, муж мой»: Арзамасова похвасталась сюрпризами от Авербуха на день рожденияФото: Скриншот видео с Instagram

— Спасибо, муж мой любимый, за бесконечно красивый день! — обратилась светящаяся от счастья именинница к Илье Авербуху.

Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в конце прошлого года. Общих детей у супругов нет, но, по словам фигуриста, у его жены отличные отношения с его сыном Мартином.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухдень рождения
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