«Спасибо, муж мой»: Арзамасова похвасталась сюрпризами от Авербуха на день рождения
Актриса Елизавета Арзамасова отправилась вместе с супругом Ильей Авербухом в Дубай, где фигурист организовал незабываемый праздник в честь дня рождения возлюбленной, которой 17 марта исполнилось 26 лет.
Как прошел полный впечатлений день, актриса показала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.
Утро Арзамасовой началось с праздничного десерта, украшенного надписью с поздравлением.
Затем супруги совершили путешествие по пустыне на верблюдах. После этого они поднялись в небо на огромном воздушном шаре и смогли полюбоваться бескрайними песчаными дюнами.
Вечером актрису ждало грандиозное цирковое шоу и романтический ужин на двоих.
— Спасибо, муж мой любимый, за бесконечно красивый день! — обратилась светящаяся от счастья именинница к Илье Авербуху.
Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в конце прошлого года. Общих детей у супругов нет, но, по словам фигуриста, у его жены отличные отношения с его сыном Мартином.
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