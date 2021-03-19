«Супермама»: в Сети отреагировали на видео спасения ребенка от снежной глыбы

Фото: Telegram / LIFE SHOT

В Сети набирает популярность видео, снятое в одном из дворов Ярославля. На коротком ролике видно, как мать с ребенком стоят у дома. Женщина поднимает голову, хватает малыша и отбегает на проезжую часть. Секунду спустя на то место, где они стояли, обрушивается глыба снега.

Водитель успел среагировать и затормозить, поэтому женщина и ребенок не пострадали.

Видео: Telegram-канал«Lifeshot»

В комментариях под роликом, размещенным в Telegram-канале Lifeshot, пользователи восхитились реакцией женщины:

«Слава богу, и водитель оказался внимательным! Мама — молодец»; «Супермен курит в углу, когда работает российская женщина»; «Супермама с суперреакцией!».

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