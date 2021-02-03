Столичные хирурги спасли 11-месячного ребенка с застрявшей в глотке пустышкой
Хирурги Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского спасли 11-месячного младенца. У ребенка в глотке застряла пустышка. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что малыша госпитализировали уже в тяжелом состоянии. Соска перекрыла носоглотку, часть гортанной глотки и почти полностью ротоглотку. Родные ребенка не знают, как пустышка целиком могла оказаться в глотке младенца.
— С пустышкой в глотке ребенок задыхался, его рвало. Рвотные массы попали в дыхательные пути, что привело к аспирационной пневмонии, — рассказал детский хирург Дмитрий Еремин.
В результате с помощью общего обезболивания хирурги вытащили инородный предмет через рот. Малышу назначили антибактериальную и ингаляционную терапию. В хорошем состоянии маленького пациента выписали домой.
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