Две программы о природе пройдут на фестивале «Первозданная Россия» в выходные

Фото: АГН Москва

До 4 апреля в Новой Третьяковке проходит большой форум для всех ценителей природы — VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». На фотошедеврах российских мастеров представлены незабываемые виды Крыма и Новой Земли, Алтая и Урала, Арктики, Калмыкии, Хакасии и Кавказа. Значительная часть экспозиции посвящена редким видам животных и растений.

В выходные дни фестиваль превращается в уникальную просветительскую площадку, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы, детская программа и показы новейших документальных фильмов.

В ближайшие выходные, 20 и 21 марта, гостям фестиваля представят две программы — «Ускользающий мир» и «Заповедная наука».

О тиграх и белых медведях, снежных барсах и дальневосточных леопардах, оказавшихся беззащитными перед людьми, о грациозных аргали и дзеренах, сайгаках и зубрах, о китах и стерхах расскажут на программе «Ускользающий мир». Мастер-классы проведут представители заповедников «Лосиный остров» и «Командорский».

Программа «Заповедная наука» посвящена особо охраняемым природным территориям нашей страны. В ходе интерактивных лекций слушатели узнают из первых уст уникальные подробности из жизни заповедников «Нижне-Свирский», «Даурский», «Хинганский», «Алтайский», «Хакасский», «Костомукшский», «Центральносибирский», «Кроноцкий».

Кинопрограмма фестиваля покажет лучшие документальные фильмы о природе «Разумный кинематограф». Так, проект «Земля леопарда, или Феномен человека» предоставляет зрителям уникальную возможность увидеть самую редкую в мире кошку. Всего десять лет назад дальневосточный леопард был на грани исчезновения. Но создание национального парка и другие природоохранные действия помогли восстановить хрупкий баланс.

Читайте также: День Земли пройдет на природных территориях Москвы