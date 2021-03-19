Возведение опор путепровода Юго-Восточной хорды в столице выполнено на 50 процентов

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Россия, Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Возведение опор эстакады дляя путепровода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) над Волгоградским проспектом продолжается в столице. На данном этапе выполнено 50 процентов работ. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы по установке идут на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Сотрудники ремонтной службы продолжают подготовку к установке пролетных строений и устройству мостового полотна. Для снижения воздействия на автомобильное движение возведут пролетные строения методом продольной надвижки. Для этого металлоконструкции соберут рядом и затем домкратами переместят в проектное положение.

В перспективе, на территории от Грайвороновской до Шоссейной улиц возведут путепровод над путями Курского направления МЖД, который будет пересекать Волгоградский проспект и Люблинскую улицу. Его протяженность составит 1,5 километра и будет иметь от 6 до 8 полос.

Завершить строительство в три этапа ЮВХ планируется к 2026 году. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАД составит 36 километров, сообщает Интерфакс.

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