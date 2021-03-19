Технопарк «Наукоград» пригласил москвичей на выставку «Призма времени»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Детский технопарк «Наукоград» в ближайший уик-энд, с 19 по 21 марта, приглашает всех желающих на познавательную выставку «Призма времени». Посетители узнают о взаимодействии света и цвета, познакомятся с голографическими технологиями, стерео- и 3D-визуализацией.

В экспозиции представлены уникальные оптоклоны — ультрареалистичные полноцветные голограммы, созданные Университетом ИТМО в содружестве с Греческим институтом голографии.

В четырех залах оптических чудес, рассказывающих о волшебстве света, можно управлять молниями, рисовать светом, увидеть невидимое.

Посетить выставку можно бесплатно после обязательной предварительной регистрации на сайте.

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