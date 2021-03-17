Музей археологии пригласил жителей столицы на экскурсии

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Манежная площадь, 1А Карта всех событий

Большую культурно-познавательную программу подготовил Музей археологии Москвы к ближайшим выходным, 20 и 21 марта. Гости учреждения смогут посетить новую выставку, экскурсии и лекции. Об этом сообщается на сайте музея.

С историей раскопок на Манежной площади и создания Музея археологии экскурсоводы познакомят участников экскурсии «Москва сквозь века». Посетители увидят уникальные находки, обнаруженные при археологическом изучении исторического центра города, фигурки эпохи неолита и таинственные вещи эпохи раннего железного века. Также на этой экскурсии расскажут о тайнах московских кладов.

На экскурсии по новой выставке «Кто мы? Откуда мы?» посетители познакомятся с историей заселения Московского региона. Экскурсоводы расскажут о развитии столичного региона от эпохи палеолита до XVII века.

Не забывают в музее и о подрастающем поколении. Для него в ближайшие выходные пройдут две экскурсии: «Лента времени» и «Сказки старого моста». Обе экскурсии — интерактивные, благодаря чему могут особенно понравиться детям.

В рамках «Ленты времени» покажут кремневые наконечники копий времен каменного века, украшения первых жительниц столицы, средневековую посуду и предметы Нового времени.

А «Старый мост» самым юным гостям «расскажет» свои сказки о том, как выглядела Манежная площадь много лет назад, какая река протекала на месте музея, когда и как был построен Воскресенский мост и почему он сейчас находится под землей.

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