Названы необычные способы упаковки подарков своими руками

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Традиция упаковывать подарки возникла в Италии в XVII веке. Считается, что именно там зародилась мода преподносить в дар сладости в симпатичных коробочках. Эту идею подхватили жители Франции, которые дали подобной упаковке свое название — «бонбоньерка». И довольно быстро этот метод преподношения презентов стал популярным. Материал о том, как правильно упаковывать подарки, подготовило ФАН.

Классикой жанра считается упаковка в подарочную бумагу или коробку. Так можно украсить практически любой сюрприз. В настоящее время существует широкий выбор видов таких оберток: крафтовая, матовая и блестящая, лощеная и перламутровая, сатиновая и фольгированная, с рисунком и без, многоцветная и однотонная. При этом всегда важно помнить, что, выбирая бумагу, всегда нужно опираться на вкус того человека, которому будет преподнесен подарок.

Например, нежной особе подойдет коробочка, упакованная в крафтовую бумагу, украшенную кружевом. В свою очередь грубоватая обертка понравится брутальному мужчине. А вот для ребенка можно выбрать яркую и красочную бонбоньерку.

Для того чтобы самому упаковать подарок, не нужно особенных приспособлений. Понадобятся лишь скотч, ножницы, сам упаковочный материал и декоративные элементы. При этом, конечно, нужна некоторая сноровка. Тем, кто будет делать это впервые, лучше сначала потренироваться.

Бывают случаи, что нужно красиво обернуть подарок без коробки и бумаги. Для этого можно использовать несколько симпатичных и необычных вариантов. К примеру, самая обычная газета может стать оригинальной оберткой. Ее можно украсить дополнительным декором: лентами, бечевкой или жгутом, сухоцветами, шишками и так далее.

Фото: pixabay.com

Не менее необычной бонбоньеркой станут старая контурная карта либо атлас. Особенно этот вариант порадует любителей путешествий.

Красиво будет выглядеть подарок, упакованный в ткань. При этом торжественность презенту придадут велюр или бархат. А для брутальности подойдут грубый лен или мешковина.

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