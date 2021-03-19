Британские СМИ обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре

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Военная разведка Великобритании считает, что Россия старается создать помехи для передачи сигналов на самолеты, которые базируются на британской военной базе на Кипре. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в разведке в пятницу, 19 марта.

— Россия пытается создавать помехи для взлетающих самолетов, что проходит в рамках ее деятельности на пороге конфликта, — говорится в материале.

По мнению издания, при таких действиях «вооруженный конфликт избегается, но присутствует конфронтация». Газета настаивает, что Россия неоднократно пыталась воспрепятствовать передаче сигналов для транспортного воздушного судна Airbus A400M, который вылетал с базы британских ВВС на Кипре. По словам источника газеты, ни одна из попыток не увенчалась успехом.

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