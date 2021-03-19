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Столичная полиция ликвидировала наркопритон на востоке Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Столичная полиция ликвидировала наркопритон на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Сахалинская улица Карта всех событий

Столичная полиция ликвидировала наркопритон в квартире на востоке Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД по столице.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее судимая безработная 33-летняя москвичка предоставляла свою квартиру наркозависимым для употребления наркотических веществ. Взамен женщина получала наркотики.

Москвичку задержали в ее квартире, которая расположена в доме на Сахалинской улице. Женщина находилась в квартире с тремя посетителями притона. Установлено, что все четверо находились в состоянии наркотического опьянения.

В квартире полиция нашла шесть шприцев, в одном из которых обнаружили 0,2 грамма наркотического вещества. Кроме того, в притоне обнаружили другие предметы, которые использовались для потребления наркотиков.

Уточняется, что хозяйка квартиры проживала в одной из комнат. Две другие комнаты москвичка сдавала семьям с детьми. С родителями провели профилактические беседы.

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