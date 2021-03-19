Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до 7 человек
Число пострадавших в результате взрыва в девятиэтажном доме в Химках возросло до семи человек, сообщил минздрав Московской области.
Еще трое человек погибли в результате взрыва в доме в подмосковных Химках, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли один ребенок и один взрослый. Еще одного ребенка удалось спасти. Для помощи пострадавшим на месте взрыва развернули штаб.
Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
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