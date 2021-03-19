Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до 7 человек

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Число пострадавших в результате взрыва в девятиэтажном доме в Химках возросло до семи человек, сообщил минздрав Московской области.

Еще трое человек погибли в результате взрыва в доме в подмосковных Химках, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли один ребенок и один взрослый. Еще одного ребенка удалось спасти. Для помощи пострадавшим на месте взрыва развернули штаб.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

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