Штаб помощи пострадавшим развернули на месте взрыва жилого дома в Химках
Штаб помощи пострадавшим развернули на месте взрыва жилого дома в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Пункт временного размещения для пострадавших открыли также в гимназии № 16, которая расположена по адресу улица Зеленая, дом 22.
Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
В результате происшествия погибли два человека, один из которых ребенок. Еще одного ребенка удалось спасти.
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