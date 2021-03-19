Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 22 Карта всех событий

Штаб помощи пострадавшим развернули на месте взрыва жилого дома в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пункт временного размещения для пострадавших открыли также в гимназии № 16, которая расположена по адресу улица Зеленая, дом 22.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате происшествия погибли два человека, один из которых ребенок. Еще одного ребенка удалось спасти.

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