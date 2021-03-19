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Форум-выставка «Госзаказ» определит будущее контрактной системы
Фото: Пресс-служба «Госзаказ»

Форум-выставка «Госзаказ» определит будущее контрактной системы

Алина Иванова

Афиша

XVI Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет с 24 по 26 марта. Форум является крупнейшим федеральным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере государственных, муниципальных, корпоративных закупок, который определит будущее контрактной системы.

Участники мероприятия обсудят «оптимизационный» пакет поправок к закону о закупках, прошедший первое чтение в Госдуме. В панельных дискуссиях, а также на пленарном заседании второго дня будет рассмотрена возможная финальная версия закона «Эволюция или революция?», а также варианты его использования на практике.

Реформирование системы закупок и поддержка отечественных товаропроизводителей в России — ключевые темы, которые станут основой деловой программы XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

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