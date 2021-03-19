Певица Алекса сообщила о своей беременности

Фото: instagram/aleksa___official

Участница «Фабрики звезд» Алекса сообщила поклонникам радостную новость о том, что планирует стать мамой. Фотографию с заметно округлившимся животом певица разместила на своей странице в Instagram.

— В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни, — подписала исполнительница снимок.

Она призналась, что посвящает время приятным хлопотам. Она выбирает для ребенка коляску, кроватку и другие необходимые младенцу вещи. Пол ребенка певица пока не рассекретила.

Известно, что артистку связывают отношения со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Тот ради певицы оставил прежнюю пассию Сашу Сивкову, которая родила от него сына.

Сама Алекса заявляла, что не имеет отношения к расставанию пары.

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