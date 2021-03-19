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Российские ученые начали разработку биоразлагаемых имплантов для фиксации костей
Фото: pixabay.com

Российские ученые начали разработку биоразлагаемых имплантов для фиксации костей

Елена Фролова

Наука

Российские ученые начали разработку минерально-полимерных имплантов для фиксации костей. Подобные материалы могут сменить стандартные металлические конструкции, используемые в настоящее время. По мнению исследователей, главное преимущество нового импланта заключается в том, что он полностью замещается костной тканью пациента. При этом не понадобятся дополнительные или повторные операции по извлечению спиц или винтов. Об этом сообщил RT.

Над данной работой трудятся сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и веществам на базе МГТУ имени Баумана. Они создают биоразлагаемые импланты для фиксации костей на основе полимерных материалов и минералов.

— В настоящее время проект находится на стадии научно-исследовательской разработки, прорабатываются механические свойства материала, его безопасность, возможность 3D-печати, — объяснил директор Центра компетенций НТИ и Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ Владимир Нелюб.

Вместе с тем, исследователи изучают параметры, которые влияют на скорость биодеградации будущей разработки. Ожидается, что потом ученые будут работать над продолжительностью его растворения в среде, воспроизводящей условия внутри человеческого организма.

По предположениям, новые импланты будут изготавливать на заказ или в клиниках их будут делать самостоятельно с помощью 3D-принтеров.

Читайте также: Московские химики смогли улучшить технологию изготовления костных имплантов и снизить их токсичность

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