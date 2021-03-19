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Новое дорожное полотно начали обустраивать на Большом Каменном мосту в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новое дорожное полотно начали обустраивать на Большом Каменном мосту в Москве

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Новое дорожное полотно начали обустраивать на закрытой для капитального ремонта половине Большого Каменного моста. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

На данный момент выполнены работы по армированию и бетонированию выравнивающего слоя на несущей конструкции проезжей части на площади более 1600 квадратных метров. Также практически завершен демонтаж гранитной облицовки сооружения. На второй половине моста выполнятся идентичный комплекс работ.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, специалистов ждет достаточно большой объем работы — обновят основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрируют гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения.

В ходе ремонтных работ мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Благодаря технологическим укрытиям, рабочие смогли поддержать необходимый температурный режим для работы с бетоном.

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