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Автоэксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права
Фото: Вечерняя Москва

Автоэксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права

Елена Фролова

Общество

Изменения в правилах проведения экзаменов на получение права управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений прокомментировал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Об этом сообщил RT.

— По моему мнению, дорожные условия, какими бы они ни были, все равно не воспроизведут всех важных эпизодов. В свою очередь площадка это позволяла сделать, благодаря чему можно было выявить и отработать некоторые важные элементы, — отметил Виктор Похмелкин.

При этом он добавил, что ратует за предложенный подход с наличием наблюдателей на экзаменах. По мнению эксперта, они должны приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в силу вступят изменения в правилах сдачи экзаменов на получение водительских прав. Самым главным среди них назван отказ от отдельного экзамена по проверке первичных навыков управления автомобилем на закрытых площадках.

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