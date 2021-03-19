Зимой 2021 года не произошло ни одного случая гибели человека на столичных водоемах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зимой 2021 года не зафиксировано ни одного случая смерти человека на столичных водоемах. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

Владимир Волков обратил внимание, что в столице находится более 1,1 тысячи водоемов. Местами толщина льда могла достигнуть 50 сантиметров. За весь период было выявлено 309 мест несанкционированного выхода людей на лед. В местах массового и зимнего отдыха в Москве выставлено более 1,1 тысячи предупреждающих знаков. Несмотря на то что не было ни одной гибели, безопасность продолжает обеспечиваться, особенно детям.

По словам заместителя главы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрея Иванова, московские службы готовы к наступлению весны и паводка, а также к предотвращению любых чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС.

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