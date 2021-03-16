Трудности нас закалили. Одна из самых пострадавших за время пандемии отраслей планирует теплый сезон и смотрит в будущее с оптимизмом

Волонтер Михаил Скамьин на экспозиционном стенде столицы рассказывает о московском сервисе планирования путешествий RussPass / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 16 марта,в столице открылась XXVII международная туристическая выставка MITT 2021 Авторитетное собрание деятелей российского и зарубежного турбизнеса продлится три дня.

Выставку открыла руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она отметила, что это первое в Европе настолько масштабное мероприятие, организованное после того, как пандемия коронавируса начала постепенно затухать.

— По статистике мы вышли в тройку лидеров по восстановлению внутреннего туризма, — отметила глава ведомства.

Она напомнила, что в прошлом году президент России подписал указ о введении электронной визы, ввод которой был отложен из-за противовирусных ограничений.

— Как только ситуация в мире позволит нам взаимно открывать границы со странами, которые включены в перечень по электронной визе, а их 52, мы сразу же запустим этот механизм, — заверила Зарина Догузова.

Зампред Мостуризма Татьяна Шаршавицкая рассказала, что трудности, с которыми столкнулась столичная туриндустрия в прошлом году, пошли ей на пользу, послужили ее укреплению.

— Москва по-прежнему востребована, поток туристов уменьшился, но не исчез, — добавила она. — С каждым днем снимаются ограничения, открыты музеи, театры, мегаполис продолжает работать и жить. Москва второй год подряд получает «туристический Оскар», премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».

Региональные площадки представляли на выставке свои достопримечательности, знакомили с местной туристической инфраструктурой, своими традициями и обычаями. На стенде Москвы говорили о Парке Горького, Музее Москвы, канатной дороге, музее-заповеднике «Царицыно», самой высокой смотровой площадке Европы «Панорама 360» и других интересных местах. Также участники форума договаривались о взаимодействии. Важное событие первого дня выставки — подписание договора о развитии туристических связей между Москвой и Республикой Бурятия.

Кроме того, на стенде Москвы рассказали о программе Safe Travels Discover Moscow. Это система сертификации участников туриндустрии, разработанная Всемирным советом по туризму и путешествиям для противодействия распространению коронавируса. В основу московской Safe Travels легли рекомендации, разработанные Роспотребнадзором и ВОЗ. К сегодняшнему дню сертификаты выданы почти 50 организациям столицы, это самые известные музеи города, московские метро и зоопарк.

Гостей выставки знакомят с московским цифровым сервисом планирования путешествий по России RussРass. Желающие могут поучаствовать в викторине — угадать по фотографиям пейзажей, где находятся эти места. В последний день выставки между победителями викторины разыграют туристический приз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Участниками XXVII международной туристической выставки MITT стали 1523 компании из 229 стран мира. Это туроператоры, представители регионов России, крупные туроператоры, транспортные компании, представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Экспозицию планируют посетить 22 289 человек из 80 субъектов России и 91 страны. В деловой программе — 13 конференц-сессий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы:

— Даже в сложный для каждого период пандемии мы не останавливали работу по повышению конкурентоспособности. Развивая цифровые проекты для туристов, такие как RussРass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль пережила трудное время с наименьшими потерями. Эпидемическая ситуация в стране постепенно нормализуется. Мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас высока, но у Москвы достаточно преимуществ.

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