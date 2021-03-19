Звезду фильма «Родные» попытался обокрасть подросток в Москве

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Цветной бульвар Карта всех событий

Актрису Екатерину Беккер попыталась обокрасть несовершеннолетняя девушка возле метро в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел в четверг, 18 марта, в районе метро «Цветной бульвар» в Москве. Звезда фильма «Родные» рассказала, что, когда она шла к метро, почувствовала, как кто-то вытаскивает телефон из ее кармана. Женщина обернулась и увидела девушку, которая держала ее телефон в руке. Актриса отобрала у девушки телефон и потребовала объяснений.

После недолгих отговорок девушка призналась, что специально вытащила телефон из кармана Беккер. На место происшествия прибыла полиция и задержала девушку 2006 года рождения.

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