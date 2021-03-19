Юные москвичи проверят свои знания сказок и этикета

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Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы приглашает юных знатоков сказок и этикета проверить свои знания в увлекательных онлайн-квизах и викторинах.

К Неделе детской книги Городской методический центр совместно с библиотеками Москвы подготовил для ребят специальные онлайн-квизы и викторины по книгам.

До 1 апреля для учащихся 1–2-х классов проводится квиз «Сказка за сказкой». Чтобы ответить на вопросы, ребятам необходимо будет вспомнить русские народные сказки и сказки Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, Э. Т. А. Гофмана, А. Линдгрен, братьев Гримм и С. Лагерлеф. Мероприятие организовано при участии детской библиотеки № 177.

Ученикам начальных классов, обожающим сказки о невероятных приключениях, Городской методический центр и Центральная библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой предлагают поучаствовать в викторине «Феи и волшебницы». Мероприятие проводится с 21 по 31 марта. Для успешного выполнения всех заданий ребятам надо хорошо знать содержание «Золушки» Ш. Перро, «Волшебника Изумрудного города» А. Волкова, «Госпожи Метелицы» братьев Гримм и «Каблучков» Н. Абрамцевой.

Кто учится в 5–11-х классах и уверен, что знает о произведениях Джоан Роулинг о Гарри Поттере абсолютно все, готовьтесь! Вас ждет «Ж.А.Б.А.» — специальный квиз, подготовленный совместно с Центральной библиотекой № 197 им. А. А. Ахматовой. Все задания посвящены книгам и экранизациям истории о «мальчике, который выжил». Также нужно будет освежить в памяти содержимое учебника по квиддичу, книги о фантастических тварях и «Сказок Барда Бидля». Проверить свои знания поттерианы можно будет с 19 марта до 28 марта.

Участникам квиза «Сказки гуляют по свету» — ученикам 1–4-х классов — предлагают перечитать сказки русских и зарубежных авторов, среди которых «Конек-горбунок» П. П. Ершова, «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца, «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофмана, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова и другие. Онлайн-квиз, подготовленный совместно с Детской библиотекой № 170 им. К. Г. Паустовского и библиотекой № 171, можно пройти с 22 марта по 2 апреля.

Для старшеклассников подготовлен онлайн-квиз «Литературные герои», который пройдет с 20 марта по 31 марта. Перед тем как приступить к выполнению заданий, участникам необходимо вспомнить героев любимых произведений М.А. Булгакова, Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М.А. Шолохова, А.П. Чехова и других.

Этикет — правила, которые помогают ребятам стать воспитанными, вежливыми и дружелюбными людьми. Для тех, кто хочет стать таким человеком или уже считает себя им, был придуман особый квиз «Азбука этикета». Для учеников начальных классов доступ к квизу будет открыт с 20 по 31 марта, а учащиеся 5–8-х классов могут принять участие с 23 по 31 марта. Перед прохождением квиза для набора наибольшего количества баллов ученикам начальных классов нужно прочитать «Азбуку вежливости» Л. П. Васильевой-Гангнус, а для ребят постарше есть замечательные книги об этикете для юных леди и джентльменов.

Все участники получат грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах в первой половине апреля.

Более подробную информацию о викторинах и квизах можно получить на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы».

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