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Бастрыкин поручил проверить информацию об обмане юристами пенсионеров в Москве
Фото: СК РФ

Бастрыкин поручил проверить информацию об обмане юристами пенсионеров в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об обмане юристами пенсионеров в Москве. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

По предварительным данным, 74-летний пенсионер обратился в юридическую фирму, сотрудники которой пообещали предоставить мужчине ежемесячную надбавку к пенсии.

За оказание юридических услуг пожилой мужчина перевел на счет фирмы 360 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказался военный пенсионер. Он перевел в несколько юридических фирм 750 тысяч рублей. Пожилые люди не получили обещанных выплат после оплаты услуг.

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Александр Бастрыкинпенсионерюрист
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