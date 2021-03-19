Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об обмане юристами пенсионеров в Москве. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

По предварительным данным, 74-летний пенсионер обратился в юридическую фирму, сотрудники которой пообещали предоставить мужчине ежемесячную надбавку к пенсии.

За оказание юридических услуг пожилой мужчина перевел на счет фирмы 360 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказался военный пенсионер. Он перевел в несколько юридических фирм 750 тысяч рублей. Пожилые люди не получили обещанных выплат после оплаты услуг.

Читайте также: Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до четырех человек