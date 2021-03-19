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Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до четырех человек
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до четырех человек

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках увеличилось до четырех. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в пятницу, 19 марта.

Спасатели нашли под завалами тело мужчины. Ранее сообщалось, что среди погибших есть один ребенок. Еще одного несовершеннолетнего удалось спасти. Для помощи пострадавшим на месте взрыва развернули штаб.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

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